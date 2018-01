Als het aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool ligt, lopen er vrijdagavond zo veel mogelijk van hun studenten mee in de fakkeltocht tegen de gaswinning.

'Het gaat ook om hun toekomst', zegt Jorien Bakker van de RUG. 'Ook al ben je hier maar tijdelijk als student, de aardbevingsproblematiek gaat ook jou aan.'

'Dit moet nu echt stoppen'

'Groningen wordt al jaren geteisterd door bevingen, als gevolg van de gaswinning. We vinden dat dit nu echt moet stoppen', schrijft de Hanzehogeschool in een verklaring. 'Ook op onze hogeschool hebben de aardbevingen invloed. Veel van onze studenten wonen en werken in het bevingsgebied. Ook daarom lopen wij mee.'

Welk effect?

Bakker: 'Ik merk al dat studenten het ook delen op social media. Het gaat hard rond, maar ik heb geen idee hoe veel effect dat heeft.'

