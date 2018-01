Noord Vandaag: Eigenlijk wonnen twee Groningers de Hel van 1963

Reinier Paping en Jan Uitham. De nummers 1 en 2 van de barre Elfstedentocht in 1963. Uitham is een echte Groninger, maar Paping blijkt ook Gronings bloed te hebben. Dat en meer in Noord Vandaag.

55 jaar na de Hel van 1963 was er donderdag een reünie in het Schaatsmuseum in Hindelopen. Derk Bosscher is er bij. Paping vertelt hem dat zowel zijn vader als zijn moeder uit Groningen kwam en dus heeft deze historische schaatstocht eigenlijk twee Groningse winnaars. (14:19)

Verder in Noord Vandaag:

- De 13 jarige Jasmeet uit Delfzijl werd begin oktober samen met zijn familie uitgezet naar Afghanistan. Sindsdien lopen zij elke dag groot gevaar. Jasmeet heeft een filmpje naar zijn oude klasgenoten gestuurd, waarin hij om hulp vraagt. Juf Daisy is te gast in onze studio. (08:38)

- Roodbont Fries vee komt nog maar weinig voor in ons land. Van de 600 Fries roodbonte koeien lopen er 160 rond in een stal in Haren. Door nieuwe fosfaatregels dreigt een enkeltje slachthuis voor een deel van deze dames. (06:54)

- Bezoekers van Eurosonic Noorderslag komen vooral voor hun ontspanning, maar ze kunnen tegelijkertijd werken aan een beter milieu. Het enige dat daarvoor nodig is: een bezoek aan het toilet. Verslaggeefster Anja Otto legt uit. (12:40)

