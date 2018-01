Zorg Innovatie Forum vindt kritiek op gezondheidsmiljoenen niet terecht

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF), de organisatie die verantwoordelijk is om de Veenkoloniën gezonder te laten leven, vindt de kritiek van de PvdA-Statenfractie op de besteding van dat bedrag onterecht.

Volgens directeur Karin Kalverboer kan zij met cijfers aantonen dat de tien miljoen euro die door een amendement van PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert beschikbaar is gesteld, nog niet volledig is uitgegeven. 'Het is dus niet verdampt', stelt ze.

Twijfels

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid, Huis voor de Sport Groningen en Dorpsbeheer Foxhol zetten hun twijfels bij de besteding van de tien miljoen euro. Volgens hen is het onduidelijk wat er met dat geld is gebeurd.

Vier miljoen gebruikt

Maar Kalverboer geeft aan dat er na de start nu ongeveer vier miljoen euro is gebruikt voor verschillende projecten. 'Ik kan door middel van een projectplan aantonen waar dat geld naartoe is gegaan', legt ze uit. 'Er is nog zes miljoen euro over van de middelen die beschikbaar zijn gesteld.'

Transparant

Om transparant te werk te gaan is Zorg Innovatie Forum voornemens om alle Statenfracties in Groningen en Drenthe, en alle raadsleden van de dertien deelnemende gemeenten, aan te schrijven en hen de cijfers te overhandigen. 'Dan kunnen zij zien dat er precies is beschreven wat er gebeurt', besluit Kalverboer.

