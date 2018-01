NS: 'Treinen rijden sporadisch, ook vrijdagmorgen hinder voor reizigers'

Er rijden donderdagavond weliswaar mondjesmaat weer treinen tussen Groningen en Zwolle, maar volgens de Nederlandse Spoorwegen kunnen reizigers het beste zoeken naar een andere manier van vervoer. 'Als er vanavond treinen rijden, dan zal dat echt maar sporadisch zijn.'

'Het kan dat er op bepaalde trajecten een paar treinen rijden, maar dat is echt te onvoorspelbaar', zegt woordvoerder Iris Reshef. 'We adviseren onze reizigers om daar niet op te vertrouwen. Kijk uit naar alternatieven.'

Storm

Door de storm die donderdag voor overlast zorgde in grote delen van het land staakten de Nederlandse Spoorwegen het treinverkeer. Tussen Groningen en Zwolle rijden donderdagavond wel een aantal sprinters, maar geen intercity's.

Reshef: 'De storm die met orkaankracht over het land raasde heeft flinke schade aangericht. Op dertig plaatsen is de bovenleiding kapotgetrokken, op veertig plekken liggen er bomen op het spoor. Dat moet eerst alleen gerepareerd en verwijderd worden, voordat er weer treinen kunnen rijden.'

Vrijdagochtend

Ook vrijdagochtend moeten reizigers nog rekening houden met hinder. 'Als alles is opgeruimd, moeten de hele nacht alle treinen worden klaargezet', zegt Reshef. 'Het wordt nog een hele klus om ze allemaal op de juiste plek te krijgen voor de start van de dienstregeling. We gaan ervan uit dat de reizigers ook vrijdagochtend nog hinder ondervinden.'

Arriva rijdt wel

De treinen van Arriva in Noord-Nederland rijden wél. In Groningen en Friesland was de storm minder krachtig dan elders in het land.

