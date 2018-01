Verstandelijk beperkte Richard schrijft gedicht over beving Zeerijp

'Thuis in de achtertuin, je voeten trillen...' Zo begint het gedicht van Richard over de recente aardbeving bij Zeerijp. Zoals bekend, de zwaarste beving in Groningen in de laatste vijf jaar.

Richard werkt bij een kunstatelier van NOVO in Uithuizen. Zijn gedicht dingt mee in de landelijke poëziewedstrijd Het Andere gedicht, bedoeld voor mensen vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking. Het thema is deze keer 'onderweg'. Richard liet zich inspireren door de schade aan huizen, die hij onderweg zag.

Dichtbundel

De mooiste gedichten komen in een dichtbundel te staan. Een vakjury, voorgezeten door Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin, kiest de winnende gedichten. De prijsuitreiking van de poëziewedstrijd vindt plaats tijdens een poëziefeest op 11 april 2018 in Theater De Flint in Amersfoort.

Dit is de hele tekst van het gedicht van Richard:





Aardbeving





Thuis in de achtertuin



je voeten trillen.



Soms hebben mensen er last van



allemaal steentjes.



In de huizen gebroken



gescheurd in de muur.



Warffum, Usquert,



Zandeweer.