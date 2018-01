Op de oprit van de A7 bij Scheemda is donderdagavond een auto de sloot ingereden. De chauffeur maakte zich volgens omstanders uit de voeten, voordat de politie ter plaatse was.

De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De oprit van de snelweg in de richting Groningen was daardoor enige tijd afgesloten.