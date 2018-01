De burgemeester van Midden-Groningen moet aardbevingsbestendig zijn

'Een heleboel'. Daar moet de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen aan voldoen. Naast de vijf basisvereisten (integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig) moet hij (of zij) weten in wat voor gebied hij leeft. 'Hij moet aardbevingsbestendig zijn.'

De nieuwe burgemeester moet zijn of haar mannetje kunnen staan in Den Haag, en kunnen uitleggen wat voor problemen er spelen in het gebied. Het is maar één van de dingen die door inwoners werden genoemd toen zij tijdens een speciale bijeenkomst mochten meepraten over de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen.

'Ik wil bij hem kunnen aanbellen'

'Een bruisend boegbeeld, met oog voor duurzaamheid', zegt de ene inwoner. 'Een burgemeester met oog voor cultuurhistorie, en het behoud daarvan', wil de ander. Nog iemand wil 'extreme toegankelijkheid'. 'Ik wil bij hem of haar kunnen aanbellen als dat nodig is.' 'Een persoon die tussen de mensen staat, en waar nodig erboven gaat staan'.

Burgervader, of -moeder?

Verder viel op dat veel mensen niet in de 'hij-vorm' praten, maar de mogelijkheid van een vrouwelijke burgemeester benadrukken. 'Ik heb mij duidelijk sterk gemaakt voor een vrouw', zegt Fred Mahler. 'Misschien is dat inderdaad wel eens goed', vult Astrid Kanis aan. 'Maar uiteindelijk gaat het om de kwaliteiten', zegt ze.

De bijeenkomst van donderdagavond is niet de enige waarin input wordt gevraagd. 'Er is ook een sessie geweest met de fractievoorzitters, en de organisatie. Bovendien is er een enquête gehouden, die door zo'n zeventig mensen is ingevuld. Van al die informatie wordt een profielschets gemaakt', zegt Mieke Bouwman, griffier van Midden-Groningen.

In de zomer

En wanneer die nieuwe burgemeester er moet zijn? 'Eind juni, begin juli', vervolgt Bouwman. Tegen die tijd weten we of de opvolger van waarnemer Rein Munniksma een aardbevingsbestendige vrouw, of juist een bruisende burgemeester met oog voor cultuurhistorie is.

