Materek stopt bij vrouwen GHHC

Hockeycoach Marc Materek stopt bij de vrouwen van hoofdklasser GHHC. Materek blijft wel bij de club werkzaam, want hij volgt Angela Veeger op als coach van de mannenploeg.

Materek wordt ook Hoofd Opleiding Topjeugd en is in die functie verantwoordelijk voor alle jeugdselectieteams in de leeftijd van tien tot en met zeventien jaar.

Julian Steen volgt Materek op als hoofdcoach van de vrouwen. Steen was al bij de club actief als assistent-coach. Veeger richt zich op haar beurt volledig op het geven van trainingen aan de jongste jeugd.

Tijd voor iets anders

Materek is de afgelopen zeven jaar vrouwencoach geweest, maar de oefenmeester vindt het tijd voor iets anders. 'Het kriebelt enorm om met de mannen hetzelfde te bereiken als met de vrouwen. Daarmee hebben we iets unieks gepresteerd door ons in het eerste jaar na de promotie naar de Hoofdklasse te handhaven', vertelt Materek.

Laatste

De vrouwen van GHHC staan halverwege het seizoen op de laatste plaats in de Hoofdklasse. 'We gaan er alles aan doen om er ook dit jaar in te blijven', blikt Materek hoopvol vooruit naar de resterende wedstrijden.

