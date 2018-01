Marathon moet inwoners Westerkwartier met elkaar verbinden

Op zaterdag 6 oktober wordt de eerste en tevens laatste Westerkwartier Marathon gelopen. Het eenmalige evenement is bedoeld om de inwoners van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier op een sportieve manier met elkaar te verbinden.

Jan Been

Jan Been

Het initiatief komt van Peter Wolters en Chris Renkema, fanatieke hardlopers met meerdere marathons achter hun naam. 'De herindeling zit eraan te komen, wat zou het mooi zijn om met een marathon door het hele gebied dat gaat fuseren te lopen', zegt Wolters over het ontstaan van het idee voor de marathon. 'Zo laten we aan de inwoners zien dat we bij elkaar horen.'

Enthousiast ontvangen

Donderdagavond presenteerden ze hun plan in het gemeentehuis in Leek. Aanwezig waren zo'n vijftig bestuurders en leden van andere loopgroepen uit de andere Westerkwartier-gemeenten. Het plan werd enthousiast ontvangen en burgemeester Berend Hoekstra van Leek sprak de hoop uit dat het niet bij deze ene editie blijft.

Maar die kans is niet groot, zegt Wolters. 'Die herindeling is eenmalig, die kunnen we niet meer overdoen.'

Indivueel, of in estafette

Het parcours van de marathon staat nog niet helemaal vast, maar duidelijk is wel dat de lopers de vier hoofdplaatsen van de fusiegemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum aandoen. Lopers kunnen de marathon individueel afleggen, maar het kan ook in estafettevorm. Het plan omvat verder het houden van jeugdlopen in de verschillende gemeenten.

De gemeente Westerkwartier bestaat vanaf 1 januari 2019.

