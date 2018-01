Ouders vechten voor behoud dorpsschool: 'Ik ben een positief ingesteld typje'

Er gloort hoop voor de bezorgde ouders van de met sluiting bedreigde basisschool De Driebond in Engelbert. Ze hebben donderdagavond in een bijeenkomst met de Groningse onderwijswethouder Ton Schroor hun plan om de school te redden besproken.

'Het is een politicus, dus hij weet dondersgoed hoe hij net niet het antwoord moet geven waar wij op zitten te wachten', zegt Krista Driesten, een van de ouders. 'Maar hij heeft, denk ik, wel gezien dat de complete gemeenschap van Engelbert de school graag wil behouden. Die emotie en de energie, die de dorpelingen er in willen stoppen, heeft hij wel gevoeld.'

De Driebond heeft twee locaties. De kleuters zitten in Ruischerbrug; vanaf groep drie gaan de kinderen naar Engelbert. De gemeente wil de school eigenlijk in 2020 sluiten, omdat dan waarschijnlijk een nieuwe school in de nabijgelegen wijk Meerstad in gebruik wodt genomen.

Plan: nieuwbouw

De ouders denken de school te kunnen redden. Hoe? 'Wij denken dat we met de verkoop van de twee locaties en een klein beetje geld van de gemeente nieuwbouw kunnen neerzetten bij ons multifunctioneel centrum', zegt Driesten.

'Daar zitten al het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Dan heb je in één klap een brede school, waar al onze kinderen naartoe kunnen.'

Superzonde

Want het belang van een eigen school is groot voor Engelbert, stelt Driesten. 'Een school is voor een heleboel mensen een reden om in het dorp te komen wonen. Er wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook vriendschappen voor het leven gesloten. Veel draait om de school.'

'Het zou superzonde zijn als dat uit het dorp gaat. Dan gaat Engelbert leeglopen. Want dan is het niet meer aantrekkelijk om hier te gaan wonen.'

Onderzoek

De gemeente Groningen gaat de komende tijd het plan van de ouders en andere dorpsbewoners narekenen en dan bespreken met een delegatie uit het dorp. Driesten heeft vertrouwen in de goede afloop. 'Ik ben een positief ingesteld typje, ik denk dat de kans zeventig procent is dat ons plan slaagt.'

