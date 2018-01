De Haantjes nemen met lach en een traan afscheid van geboortehuis

Siepeltje met z'n colafles vol pis en moeke die voor flinke klandizie zorgt in de slagerij. De gebroeders Wiebe en Peter (Pé Daalemmer) de Haan hebben donderdagavond heel wat herinneringen naar boven gehaald in Loppersum.

Tijdens een bijzondere bijeenkomst met foto's, filmpjes en verhalen gingen de broers met bijna honderd Lopsters vijftig jaar terug in de tijd.

Familiekiekjes

De familie De Haan heeft jarenlang een slagerij en supermarkt gerund bij hun woning aan de Hogestraat 4 in Loppersum. Peter en Wiebe hebben er tot hun veertiende en vijftiende jaar gewoond, en daarmee een hoop herinneringen achtergelaten in het dorp.

Colafles pis

Op de bijeenkomst lieten ze vele tientallen foto's zien van hun jeugd, variërend van familiekiekjes tot optochten door het centrum. Ook een elftalfoto van voetbalvereniging Loppersum kwam voorbij, en daar had Peter nog een mooie anekdote bij.

'Die lange jongen was Simon, ook wel Siepeltje genoemd. We moesten een keer op sportkeuring naar Appingedam, waar we allemaal urine moesten inleveren. We hadden allemaal een jampotje bij ons, maar Siepeltje nam een hele colafles mee. Een liter vol pis! Ik zie het nog voor me, wij allemaal in de kleedkamer en hij met die fles, prachtig!'

'Geweldige interactie'

Ook de bezoekers - overwegend van dezelfde leeftijd als Peter (1956) en Wiebe (1955) - weten alles nog als de dag van gisteren. Als de broers een naam verkeerd hadden, werden ze gelijk gecorrigeerd. 'Die interactie met het publiek was geweldig. Sommigen hadden we veertig jaar niet gezien. Het was net een reünie, geweldig', vertelt Peter.

Sloop begint binnenkort

Toch zit er ook een rauw randje aan de bijeenkomst. De sloop van het ouderlijk huis van Wiebe en Peter kan al over enkele weken beginnen. Het pand is verouderd en maakt plaats voor tijdelijke winkelhuisvesting tijdens de versterkingsopgave.

Peter wilde deze avond eerst in november organiseren als protest tegen de sloop, maar hij heeft het geaccepteerd: 'Deze avond was voor ons op een mooie manier afscheid nemen, geen protest maar een vrolijke bijeenkomst. Aan de andere kant ben ik er nu ook achter gekomen dat er toch nog veel mensen zijn die ook vinden dat het ruim 110 jaar oude gebouw moet blijven staan. Het hoort bij Loppersum.'

Schiere moeke

Die kans lijkt inmiddels verkeken. Het bezwaar van De Haan is ongegrond verklaard door de gemeente - omdat hij in Zuidhorn woont. Er waren geen anderen die bezwaar aantekenden.

Toen Peter bezwaar aantekende tegen de sloop van het pand, werd hij overigens gebeld door een man uit Appingedam. Die zei: 'Ik kwam vroeger altijd naar Loppersum, speciaal voor jullie moeder. En ik was niet de enige, want jullie hadden een hele schiere moeke.' Dat was mooi om te horen, zegt Peter lachend.

Terug naar Loppersum

Een terugkeer naar het Groningse dorp ziet Wiebe wel zitten, al is de kans klein dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. 'Ik heb er wel eens aan gedacht en zou het graag willen. Maar ik woon alweer zo lang in Eindhoven', zegt hij.

Peter koestert vooral de herinneringen: 'Het was mooi om in het dorp op te groeien, mijn hart loopt er helemaal van vol. Het was ook prachtig om herinneringen op te halen. Echt een onvergetelijke avond!'

