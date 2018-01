Ongelukken in provincie Groningen door verraderlijke gladheid

Het is vrijdagochtend verraderlijk glad op de wegen in Groningen. Vanuit meerdere plekken in de provincie komen meldingen binnen van spekgladde wegen.

Aan de Hoofdweg in Harkstede raakte een automobilist door de ijzel in de slip en botste hij frontaal met zijn auto tegen een boom. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Gekantelde vrachtwagen bij Veendam

Ook op de N33 ging het vrijdagochtend mis. Bij de afrit naar Meeden moest een rijstrook noodgedwongen worden afgesloten vanwege een gekantelde vrachtwagen.



(Foto: 112 Groningen)

Hogeland spekglad

Onder meer via Twitter komen vanuit diverse plaatsen in Noord-Groningen meldingen binnen over spiegelgladde wegen. 'Je zou met name op de binnenwegen en klinkerwegen kunnen schaatsen als je zou willen', laat Jannes Wiersema vanuit Roodeschool weten. Ook vanuit Uithuizermeeden en Warffum komen soortgelijke meldingen binnen.



