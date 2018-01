Leverancier fakkels kent klappen van de zweep: 'Om die reden is het zo mooi'

De fakkeltocht die vrijdagavond in Stad plaatsvindt, is voor Frits Indri extra bijzonder. De ondernemer uit Froombosch is niet alleen de importeur van 4200 fakkels, maar heeft de nare gevolgen van de gaswinning ook van dichtbij meegemaakt.

De drijvende kracht achter Indri Fireworks levert de fakkels in de loop van de dag op de plaats van bestemming, al vraagt de ondernemer zich af of het er wel voldoende zijn. 'Ik heb gehoord dat de organisatie rekent op veel mensen. Eerst achtduizend, later zelfs tienduizend. Maar ik doe slechts wat mij is opgedragen en dat is vierduizend fakkels leveren', lacht hij.

Drukte

Als Indri één van de dozen openmaakt, tovert hij een donkergrijze fakkel tevoorschijn. 'Ze hebben als het ware een grof geweven mat als lont, geïmpregneerd in een wax', legt hij uit. De fakkels branden een uur en dat moet gezien de route net voldoende zijn. 'Al begreep ik dat de route vanwege de drukte misschien verlengd wordt. Maar dat zien we dan wel weer.'

Voorzichtig

Mensen die vanavond hun fakkel willen aansteken, kunnen dat volgens Indri het beste doen door het vuur van een andere fakkel over te nemen. 'Met aanstekers gaat het buiten vaak wat lastig en dat kan voor oponthoud zorgen. Voorzichtig zijn is belangrijk; het blijft toch vuur waar je je mee loopt.'

Aardbevingsschade

Hoewel hij de actie een warm hart toedraagt, loopt Indri zelf niet mee in de fakkeltocht, vanwege de logistieke zaken die zijn aandacht opeisen. Toch weet hij als geen ander wat voor effect de aardbevingsschade op iemand kan hebben.

'Ik heb mijn woning door die toestanden twee jaar moeten verlaten en dan heb ik het nog niet eens over de randzaken. Zo moest ik in een korte tijd drie keer verhuizen', klinkt het. De drukte die verwacht wordt, vindt Indri op voorhand dan ook hartverwarmend. 'Ik hoop dat er voor veel Groningers zicht op betere tijden is. En om die reden is de massale belangstelling zo mooi.'

