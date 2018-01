'Mijn Deux Chevaux is een kaartje voor het beleven van mooie dingen'

Je moet er een beetje gek voor zijn, maar dan beleef je ook een avontuur van jewelste. Met die gedachte in hun achterhoofd vertrokken 28 Deux Chevaux-rijders vrijdagochtend vanaf het Martinikerkhof naar het Russische Moermansk.

'We komen onderweg van alles tegen. IJs, sneeuw en hopelijk het Noorderlicht', vertelt Gertjan van Asperen, één van de expeditieleiders.

Liefde voor de eend

Met de rally wil de stoet van veertien 'lelijke eendjes' haar liefde uitdragen voor de karakteristieke Franse auto, de Citroën 2CV. Dit type auto rolt sinds 1990 niet meer van de band, maar kan nog altijd op veel fans rekenen.

'Een Deux Chevaux zie ik als een kaartje voor het beleven van mooie dingen in het leven. Een middel om bijzondere mensen en situaties tegen te komen', legt Van Asperen uit. 'Al deze eendrijders zijn op zoek naar avontuur en mooie verhalen om op verjaardagen te vertellen.'

Warm blijven

De planning van de bijzondere rally, midden in de winter, is geen toeval. De omstandigheden moeten namelijk zo zwaar mogelijk zijn. De auto op temperatuur houden is dan ook van levensbelang', vertelt Van Asperen. 'Onderhoud is het belangrijkste aspect. Alle deuren en kieren moeten winddicht zijn. Verder hebben we isolatie aangebracht rond het motorblok om de warmte binnen te houden.'

Zijn eigen exemplaar stamt overigens al uit 1972. 'Maar ik geloof dat alleen het stuur nog origineel is.'



Terwijl je lekker aan het tuffen bent, zie je onderweg allemaal mensen met haast Gertjan van Asperen - Expeditieleider

Overbodige vraag

Hoe lang de deelnemers over de reis van 7000 kilometer doen, is een overbodige vraag. 'Zo denken we niet. We gaan gewoon rijden en 's avonds kijken we waar we zijn. Daar hebben we twee weken voor uitgetrokken, heel relaxed dus. Op Nederlandse wegen gaat dat precies zo. Terwijl je lekker aan het tuffen bent, zie je onderweg allemaal mensen met haast.'

