Orgel in Krewerd geeft eeuwenoud geheim prijs: 'Misschien wel met opzet'

Eind jaren zestig werd er in het orgel van de Mariakerk in Krewerd een tekst uit de Middeleeuwen gevonden en onlangs was het opnieuw raak. Orgelbouwer Winold van der Putten stuitte op een stuk perkament, vermoedelijk uit 1731.

Hoewel Krewerd slechts een klein stipje op de landkaart is, herbergt de Mariakerk in het dorp met nog geen honderd inwoners een bijzonder pronkstuk: een orgel uit 1531. 'Het op één na oudst bespeelbare orgel van Europa', laat het pastoriepaar Thea en Hans Stuyling-De Lange weten. 'De oudste staat in Alkmaar', voegen ze eraan toe.

Aangename verrassing

Dat het orgel ook 487 jaar na de bouw nog een geheim prijsgeeft, kwam voor het echtpaar als een aangename verrassing. Het stukje perkament met een grootte van 15 bij 20 centimeter is waarschijnlijk in 1731 beland in de orgelkast. In dat jaar werden nieuwe blaasbalgen aangebracht in de windvoorziening, leggen ze uit.

Klooster

De tekst op het perkament riep de nodige vraagtekens op. 'En daarom wordt het perkament op dit moment ingelijst, waarna mijn vrouw het naar een klooster in het Noord-Brabantse Egmond-Binnen brengt. Daar zit een dame van negentig jaar, zij is een expert in het ontcijferen van deze handschriften. Hopelijk kan zij ons meer uitsluitsel geven', zegt Stuyling-De Lange.

Blasius

'We denken dat het om een lectionarium gaat', vermoedt hij. 'Een lessenboek over de levens van heiligen, in dit geval Blasius. Het tekstfragment uit de zestiger jaren vertelde zijn geschiedenis al en deze naam zagen we ook op het nieuw gevonden stuk perkament. Inderdaad, Blasius is wel een heel toepasselijke naam voor iets dat je in een orgel vindt. Misschien wel met opzet', lacht hij.

Als het perkament is ingelijst en ontcijferd, krijgt Krewerd er weer een mooi historisch item bij. 'We gaan het uiteraard een toepasselijk plekje geven, waar het mooi opvalt.'

