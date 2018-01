Organisatie fakkeltocht Appingedam krijgt geen stroom van CVW

De organisatoren van de alternatieve fakkeltocht die vanavond op het terrein van het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam wordt gehouden, hoeven niet te rekenen op stroom van het CVW.

Dat hebben ze gisteravond te horen gekregen van het bedrijf dat belast is met de afwikkeling van aardbevingsschade. Als reden voert het CVW de herdenkingsdienst voor oud-directeur Peter Kruyt aan, die vandaag in Rotterdam wordt gehouden.

Herdenkingsdienst

Kruyt overleed eind vorig jaar plotseling tijdens een vakantie op Costa Rica. Twaalf dagen eerder had hij afscheid genomen van het CVW.

In verband met die herdenkingsdienst is het CVW vandaag om 18.00 uur gesloten, twee uur eerder dan normaal. 'En we willen onze medewerkers niet verplichten om voor deze fakkeltocht langer te blijven. Dat vinden we niet gepast op deze dag van afscheid', zegt woordvoerder Femke Ton.

Respect, maar ook teleurstelling

Organisator van de fakkeltocht Harry Rozema zegt 'alle respect' te hebben voor de omstandigheden. 'We willen vanavond zelfs een minuut stilte voor Peter Kruyt houden.'

Tegelijkertijd is hij 'teleurgesteld dat het CVW niet even een stroomkabeltje naar buiten wil leggen'. 'Het gaat mij om de symboliek', aldus Rozema. Het CVW heeft de organisatie wel toestemming gegeven om de demonstratie op het terrein van het bedrijf te houden.

Aggregaten

Rozema heeft het elektriciteitsprobleem inmiddels opgelost door een aantal aggregaten te regelen: 'We hoeven dus niet met megafoons te werken.'

Bij het protest zijn toespraken te horen van burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam en oud-secretaris Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging. 'Ook is er, bij een gezellig kampvuurtje, een optreden van muzikant Kevin Bos uit Bierum', vertelt Rozema.

Alternatief voor Stad

De actie in Appingedam is bedoeld voor mensen uit het aardbevingsgebied die minder mobiel zijn en niet naar de grote fakkeltocht in de stad Groningen kunnen of willen gaan. De organisatie hoopt in Daam op enkele honderden aanwezigen. Voor hen liggen zo'n 75 fakkels klaar.

RTV Noord zendt de fakkeltocht in Groningen vanavond vanaf 19.30 uur live uit op tv en op internet.

