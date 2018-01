Rondje Groningen: Moi mien jong!

In Rondje Groningen zetten we elke doordeweekse dag leuke, opmerkelijke, of bijzondere berichten die ons zijn opgevallen op social media op een rij. Vandaag: de rechtsstaat beeft!

1) Hier wonen wij

Laat Groningen niet kapot gaan. Dat is de duidelijke boodschap op de Facebookpagina van Groeten uit Groningen. En zo is het!

2) Solidair

Dagblad van het Noorden biedt mensen de kans een digitale fakkel te ontsteken, uit solidariteit met Groningen. En daar wordt massaal gebruik van gemaakt.

3) Ook de rechtsstaat beeft

Agmar van Rijn zette haar ervaringen als inwoner van het bevingsgebied op papier, voor een longread in Vrij Nederland. 'Niet alleen de grond beeft, maar ook de rechtsstaat.'

4) Dik doun bie de Chinees

Zeg nou zelf: dit Chinese restaurant zou toch gewoon in Groningen moeten staan?

Al is het dan jammer genoeg niet echt...

5) Beschuit met gestreepte muisjes

Feest in dierenpark Wildlands in Emmen, want daar is een zebrajong geboren: Serenga. Het blijft nog even gissen of het een mannetje of een vrouwtje is.

6) Tom wie?

Zou de Britse wielercommentator Phil Liggett soms te veel naar The Beatles geluisterd hebben? Je zou het haast denken, als je ziet wat hij van de naam van 'onze' Tom-Jelte Slagter maakt.

7) Kort, maar krachtig

Soms heb je niet veel woorden nodig om je punt te maken.

8) Hulde!

De VerkeersInformatieDienst (VID) spreekt zijn waardering uit voor het bergingswerk van een door de gladheid van de weg geraakte vrachtwagen.



9) Slaap lekker, Rutte!

Op de door RTV Noord gelanceerde Facebookpagina Groningen Sterk wordt opgeroepen mee te schrijven aan een aardbevingslied. Ben je al lid van de groep?



