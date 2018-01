Deel dit artikel:











Kristel Rutgers nieuwe fractievoorzitter CDA Bedum Kristel Rutgers trekt de kar bij het CDA in Bedum (Foto: CDA Bedum)

In april krijgt het CDA in Bedum een nieuwe fractievoorzitter. Ate Wijnstra draagt na tien jaar het stokje over aan Kristel Rutgers. Hij vindt het tijd voor vernieuwing.

'Ik heb het raadswerk de afgelopen jaren met plezier gedaan. Kristel is een ambitieus raadslid en heb er vertrouwen in dat zij de uitdagingen aankan waar de gemeente Bedum voor staat', zegt Wijnstra. Mooie uitdaging Kristel Rutgers is sinds 2014 raadslid en heeft er 'erg veel zin in' om aan de slag te gaan. Ze vindt het een mooie uitdaging om de vier gemeenten op een goede manier samen te voegen. Tijdens de raadsvergadering van 28 maart neemt Wijnstra officieel afscheid. Jakob de Vries, geen onbekende in de Bedumer politiek, treedt toe tot de raad.