Verzoeningsgesprek moet plooien rond mountainbikeroute gladstrijken (Foto: Flickr / Tony Harrison (Creative Commons))

De gemeenteraad van Zuidhorn neemt komende maandag waarschijnlijk nog geen besluit over de aanleg van een mountainbikeroute in het Johan Smitpark in Zuidhorn.

Volgens Jan Wildeboer, één van de initiatiefnemers, vindt er eerst nog een gesprek plaats met de tegenstanders van het parcours. Vrees voor overlast Tegen de MTB-route in het park en het nabijgelegen waterpark bestaat veel weerstand van aanwonenden en natuurliefhebbers. Zij vrezen overlast, aantasting van de privacy en vernieling van de natuur. In de raadsvergadering van afgelopen december werd de beslissing over de route op verzoek van D66 al uitgesteld en verschoven naar de vergadering van komende maandag. Nu er opnieuw een verzoeningsgesprek plaatsvindt, lijkt de gemeenteraad zich daarin te schikken en de initiatiefnemers en tegenstanders van het parcours extra bedenktijd te geven.

