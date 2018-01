'Live-crowdfunding zet ondernemers weer op de zeepkist'

Niet thuis achter de computer, maar live bij een evenement geld doneren aan ondernemers met een goed idee. Met dat concept wil het Groningse bedrijf InCrowdz crowdfunding een extra impuls geven.

'Zo helpen we ondernemers op een evenement of bijeenkomst om hun ambities waar te maken', zegt Jan Gerbrand Krol, hoofd crowdfunding bij InCrowdz.

Zeepkistmoment

Volgens Krol biedt het zogenaamde 'zeepkistmoment', waarbij ondernemers voor een groep mensen een pitch houden, een grote meerwaarde. Nog tijdens dat verkooppraatje kan het publiek concrete toezeggingen doen. Krol legt uit hoe dat werkt.



Publiek aan zet

Met crowdfunding werd vorig jaar ruim 175 miljoen euro opgehaald in ons land. Een flinke stijging ten opzichte van een jaar eerder. Live-crowdfunding biedt nog een extra dimensie, vindt Krol. 'Het wordt nog weinig gedaan. Crowdfunding gebeurt nog heel veel thuis achter de computer. Nu is het publiek aan zet. Daarnaast doe je als ondernemer direct veel aan marketing.'

Veel publiciteit

Maar krijg je dat publiek in een zaal? 'Dat kan op diverse manieren', legt Krol uit. ' Zo kan iemand bij een bestaand evenement naar voren geschoven worden, maar kunnen we ook zelf een concept ontwikkelen en de publiciteit zoeken.

Waar is de crowd?

Het idee van live-crowdfunding ontstond een paar jaar geleden tijdens een reguliere crowdfund-campagne. InCrowdz-oprichters Maarten Goddijn en Nanko Brattinga vroegen zich af waar de 'crowd' was en wanneer er iets met het publiek gedaan werd. 'Toen is het idee ontstaan om het publiek bij een event te betrekken. In Nederland zijn we het nu aan het uitrollen bij diverse evenementen, variërend van pitchevenementen met studentondernemers tot bijeenkomsten waar veel investeerders in de zaal zitten.'

Voorbeeld: een nieuw terras

Goed voorbeeld van een geslaagde live-crowdfund is het geld dat Reinder Lanting van Proeflokaal 't Kantoor bijeen probeerde te krijgen voor de aanleg van een nieuw terras. Tijdens zijn eigen nieuwjaarsborrel op 5 januari probeerde hij zijn gasten warm te maken voor zijn plannen. Dat ging als volgt:



Vooruitbetaald biertje

Lanting hoopte zijn gewenste budget, zo'n 15.000 euro, op deze manier bij elkaar te krijgen. Alle investeringen die hij tot die tijd had gedaan, leverden behalve een hoop waardering niet al te veel op. En het geld voor een nieuw terras? Dat was binnen een week binnen. Hij schoot zelfs drieduizend euro over zijn streefbedrag heen. Logischerwijs is hij te spreken over het concept.

'Ik moest de mensen warm maken met een goed verhaal. Wat hebben ze aan een nieuw terras en wat levert hun donatie op? In dit geval is het geen lening, maar meer een vooruitbetaald biertje. Eentje met een behoorlijke korting. Zo geeft een donatie van vijfhonderd euro de komende drie jaar recht op vijftig speciaalbiertjes of honderd consumpties.'

Emotioneel besluit

De kunst van live-crowdfunden lijkt het beïnvloeden van de emotionele beleving van het publiek. 'Alle activiteit in onze crowdfund-tool is live te volgen op een groot scherm. Je ziet dus gelijk dat je buurman iets doet. Daardoor voel je dat je zelf ook in actie moet komen. Het zorgt dus voor een 'wij-gevoel'.

Dat past heel goed binnen de netwerkeconomie waarin we leven, legt Krol uit:



Landelijk en internationaal

Het live-concept is nu in Noord-Nederland uitgerold, maar de ambities gaan verder. Het doel voor 2018 is om InCrowdz landelijk en zelf internationaal bekend te maken. Dat lijkt te lukken, want recent meldde zich al een Engels bedrijf waar de Groningers een projectvoorstel voor mogen uitwerken.