Lopend Vuur: Deze fakkeltocht zorgt voor een ommekeer

Naar verwachting duizenden Groningers protesteren vanavond tegen de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan. Het is de tweede grote fakkeltocht in een jaar tijd.

Voor velen is na de beving bij Zeerijp de maat echt vol. Er moet snel iets gebeuren op veel vlakken, is de algemene opinie. Niet alleen met de gaswinning zelf, maar ook met de afhandeling van de schade.

Na de protesten onder aanvoering van Freek de Jonge, inclusief fakkeltocht, kwam er weliswaar meer begrip en steun vanuit de rest van het land, maar tot een grote ommekeer kwam het niet. Gaat dat nu wel gebeuren?

