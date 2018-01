Deel dit artikel:











Meer bezoekers voor zwembad Tropiqua (Foto: RTV Noord/Beppie van der Sluis)

Zwembad Tropiqua in Veendam heeft vorig jaar meer bezoekers ontvangen dan het jaar ervoor. In totaal passeerden 238.000 zwemmers de kassa. Dat was 15 procent meer dan in 2016.

Volgens de gemeente Veendam zit de stijging vooral in het aantal recreanten. Regionale functie De meeste zwemmers komen uit Veendam (20%) en uit naburige plaatsen als Hoogezand-Sappemeer (9%), Pekela, Stadskanaal en Winschoten. Maar ook uit de stad Groningen (7%), Delfzijl (6%) en Duitsland (5%) komen veel bezoekers. De bezoekcijfers bevestigen volgens de gemeente Veendam de regionale functie die het zwembad heeft.