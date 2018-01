Oost-Groningse klaar voor NK: 'Ik hoop dat Sambo worstelen aanzien krijgt'

Zoë Klunder (links) in actie tijdens het EK Sambo worstelen in Praag vorig jaar. (Foto: Zoë Klunder)

Zoë Klunder uit Midwolda houdt van vechten. Al haar hele leven daagt ze tegenstanders uit. De 16-jarige begon met judo, maar is overgestapt naar het Sambo worstelen.

Zaterdag komt ze als regerend kampioen in actie tijdens het Nederlands Kampioenschap in Utrecht. Ze vecht in de klasse tot 65 kilogram. Vorig jaar pakte ze brons bij het Europees kampioenschap.

Groot in Rusland

In Nederland is Sambo worstelen geen grote sport. De bond telt slechts een ledenaantal van honderdvijftig. In het Oostblok, voornamelijk Rusland, wordt Sambo worstelen wél volop beoefend. 'Sambo is echt Russisch, dus het is heel moeilijk om je daar tussen te wroeten als Europees land', vertelt Klunder in de dojo van Sportcentrum Kardinge.

Verraderlijke sport

Het is haar laatste training voordat ze op de mat verschijnt bij het NK. 'Vechtsport is natuurlijk heel verraderlijk. In vijf minuten moet het wel gedaan worden. De vorm van de dag bepaalt of het lukt.' Het wordt Klunder misschien iets gemakkelijker gemaakt omdat er maar drie deelnemers meedoen in haar categorie. De overige concurrentie heeft zich afgemeld door ziekte of blessures.

Op de goede weg

De Groningse denkt ook verder als het gaat om de voor velen onbekende sport. 'Ik hoop dat de sport breder wordt, dat het meer aanzien krijgt. Nu hoor je toch vaak: 'Sambo, wat is dat?' Maar we zijn op de goede weg', stelt ze.

Over haar eigen ambities is ze ook helder. 'Sambo worstelen wordt misschien ooit een Olympische sport, dus ik ga doorpakken.'