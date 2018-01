Tom van de Looi debuteert tegen zijn vader op 'piepjong middenveld'

Tom van de Looi lijkt zondag zijn debuut voor FC Groningen te maken tegen Willem II. Saillant detail: in Tilburg staat zijn vader Erwin aan het roer.

Zoonlief Van de Looi (18) tekende ruim een jaar geleden zijn eerste profcontract bij FC Groningen. Tot een optreden in de hoofdmacht kwam het tot nu toe niet.

Kuitblessure Mahi

Zijn naderende debuut hangt samen met de fysieke klachten van clubtopscorer Mimoun Mahi. Hij liep tijdens het trainingskamp in Spanje een kuitblessure op. Vrijdag verliet Mahi vroegtijdig de training en werkte daarna een individueel programma af. Kasper Larsen is weer fit en doet zaterdag spelritme op bij FC Groningen onder de 23. Reservekeeper Kevin Begois is afwezig.

Controleurs

De entree van Van de Looi betekent dat trainer Ernest Faber moet schuiven. Hij posteert Van de Looi en Ludovit Reis controlerend op het middenveld. Voor hen staat Juninho Bacuna op de 10-positie. Jesper Drost (rechts) en Ritsu Doan (links) staan aan zijn zijde.

Jonkies

Hiermee heeft de FC een piepjong middenveld zondag. Jesper Drost, net anderhalve week 25 jaar oud, is verreweg de oudste. Bacuna 20, Doan 19, Van de Looi 18 en Reis nog maar 17 lentes jong.

Tom van de Looi (Foto: JK Beeld)



Drie zeges op rij

Willem II-uit was lange tijd een zware kluif voor de FC. In 2010 kwam de ommekeer. Tom Hiariej, Thomas Enevoldsen en Nicklas Pedersen bezorgden de FC een 3-0 zege in Tilburg. Ook in de twee seizoenen die volgden reden de Groningers de 259 kilometer terug naar Groningen met drie punten op zak.

De vorige twee edities van Willem II-FC Groningen verliepen anders. Hedwiges Maduro redde in 2016 diep in blessuretijd nog een punt in 2016: 1-1. Vorig seizoen stond deze stand ook lange tijd op het scorebord. Tot Bartholomew Ogbeche in de 85ste minuut alsnog raak schoot: 2-1.

FC Groningen Live

Willem II-FC Groningen is zondagmiddag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Willem II-FC Groningen begint zondagmiddag om 14.30 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Reis, Van de Looi; Drost, Bacuna, Doan; Veldwijk.