Boef-debat: 'Boef had niet door dat hij met heel Nederland communiceerde'

'Vrouwen die tot acht uur op stap gaan in korte rokjes zijn 'kechs', oftewel hoeren. Die uitspraak van rapper Boef was aanleiding voor een debat tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een artiest.

In tegenstelling tot andere festivals, heeft ESNS besloten het optreden van de rapper wel door te laten gaan. Om toch aandacht te besteden aan de uitspraak, organiseerden ze een debat.

Vraaggesprek

De bijeenkomst trok zo'n 150 geïnteresseerden. Gespreksleider van het debat, Frank Janssen, stelde aan het begin van het debat meteen regels in om alles ordentelijk te laten verlopen. 'Want ik snap dat de emoties hoog op kunnen lopen', zei hij. Die emoties bleven uit en het werd meer een vraaggesprek tussen de gespreksleider en de genodigde panelleden.

In het panel zaten onder anderen hoogleraar Psychologie Paul van Lange, Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) en Glen Faria, namens het management van Boef.

'Wie is er een hoer?'

'We zijn geschrokken van de uitspraken van Boef en dat keuren we natuurlijk niet goed', vertelde Faria, die veel aan het woord was. Hij gaf aan dat ze op kantoor niet schrikken van dit soort uitspraken: 'We zijn bekend met uitspraken van deze jongens; we weten wat ermee bedoeld wordt.'

Faria haakt op zijn eigen uitleg in met een voorbeeld uit zijn eigen hiphopverleden bij Flinke Namen. 'Wij hebben ook een nummer dat 'Hoeren in de tent' heet. Bij een optreden vroegen we wie er allemaal een hoer is. Het hele publiek stak een hand op. Boef heeft in zijn geval niet gerealiseerd dat hij communiceerde met heel Nederland en niet alleen met zijn eigen publiek.'

Impulsieve uitspraak

'In de berichtgeving over dit incident mist ook achtergrond over de hiphopcultuur', vult Paul van Lange aan. Ook hij keurt de uitspraak van Boef niet goed, maar de hoogleraar is van mening dat er meer achter zit dan alleen een impulsieve uitspraak.

Ook noemt hij dat het door laten gaan van het optreden van rapper Boef een 'sympathieke en veelbelovende actie.' Hij vindt dat men af moet van de collectieve blindheid van het grote publiek en dat ESNS er goed aan heeft gedaan om advocaat van de duivel te spelen en kritische noten te plaatsen door dit debat te organiseren.

Kop eraf?

Ook politicus Peter Kwint spreekt zich uit over de collectieve blindheid van het publiek. Hij is zelf erg actief op twitter en bekritiseerde op zijn twitteraccount de uitspraak van Boef. 'Toch moeten we af van de cultuur dat wanneer iemand iets verkeerds op sociale media zet, meteen je kop eraf moet. Je kunt er beter over in gesprek gaan. Ook ik zet namelijk wel eens iets doms op twitter.'

Spreekbuis voor jongeren

Dat Boef een spreekbuis voor jongeren is en daarmee een bepaalde voorbeeldrol heeft, is het panel met elkaar eens. Gespreksleider Janssen kwam daardoor met een idee. 'Als Boef een spreekbuis voor jongeren is en de politiek moeite heeft om jongeren te bereiken, kunnen jullie dan niet samenwerken?', vraagt hij zich af, terwijl hij naar Kwint en Faria kijkt.

'Kom naar kantoor bro'

Beide zijn hierover positief gestemd. Faria: 'Kom langs op kantoor bro, dan hebben we het erover.' Kwint belooft een foto te maken en op Instagram te zetten als dit gesprek daadwerkelijk zal plaatsvinden.

