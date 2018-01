Oppepper voor Winschoten: verpauperd pand Flint wordt appartementencomplex

Een oppepper voor Winschoten. Pand Flint aan de Blijhamsterstraat in Winschoten wordt omgebouwd tot wooncomplex.

Het monumentale en inmiddels ook zwaar verpauperde gebouw in het centrum van de Molenstad staat al jaren leeg. Nu wordt het een appartementencomplex met negen woningen.

Deze week is er door de gemeente Oldambt groen licht gegeven om met de bouw te kunnen beginnen. 'We zijn blij dat we kunnen starten. Voor de binnenstad is het alleen maar goed dat er nu eindelijk iets gebeurt', zegt projectleider Henry Kamp.

Modezaak Flint

Het pand op de hoek van de Blijhamsterstraat en de Beertsterstaat is een gebouw in de stijl van de Amsterdamse school. Het is gebouwd door de familie Flint, die er in de vorige eeuw jarenlang een modezaak bestierde. Nadat de modezaak ter ziele ging, huisvestte het pand nog een judoschool, een sportschool en een tweedehandsboekenhandel. Daarna bleef het stil en leeg.

Doorn in het oog

Dat was de gemeente Oldambt een doorn in het oog. Samen met eigenaar van het gebouw, Gert-Jan de Raad, is via het Actieprogramma Binnenstad aan een nieuwe bestemming gewerkt.

'Niet alleen het monumentale hoekpand maar ook de woning met drie verdiepingen ernaast, waar ooit de familie Flint woonde, wordt opgeknapt', vertelt Henry Kamp. 'Hoe en wat moeten we bij het pand nog even bekijken, maar ook dat wordt weer mooi. Ik moet zeggen dat de gemeente erg meewerkend is geweest in de plannen. Dat mag ook wel een keer gezegd.'

2019

Nog dit jaar wordt de buitenkant van het hoekpand compleet hersteld. Daarna wordt aan de binnenkant begonnen. Daarin komen dus negen appartementen in het duurdere segment.

In 2019 moeten de eerste bewoners hun intrek in het appartementencomplex kunnen nemen.