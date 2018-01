Arriva zet langere treinen in vanwege fakkeltocht

Arriva zet vanwege de fakkeltocht in Groningen vrijdagavond langere treinen in op alle lijnen naar Groningen.

Na de middag- en avondspits blijven de treinen langer dan gebruikelijk op een vrijdagavond. 'Na de avondspits koppelen we altijd treinstellen af, maar vanwege de verwachte drukte doen we dat nu niet', geeft Arriva-woordvoerder Ingrid Heijman aan.

Toestroom reizigers

Ook na de fakkeltocht zet de treinvervoerder waarschijnlijk extra treinstellen in: 'We houden de toestroom van reizigers goed in de gaten. Zonodig kunnen we snel extra materieel inzetten, om de bestaande treinen te versterken', zegt Heijman.

