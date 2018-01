Zo ben je optimaal voorbereid op de fakkeltocht

In het centrum van Groningen lopen duizenden mensen vrijdagavond mee in de fakkeltocht. We beantwoorden vijf praktische vragen over dit protest tegen de gaswinning.

Wat is de route?

De fakkeltocht begint en eindigt op de Vismarkt. In tegenstelling tot vorig jaar lopen de deelnemers nu een ronde aan de noordkant van de stad. De route is Vismarkt - Brugstraat - Hooge der Aa - Diepenring - Gedempte Kattendiep - Zuiderdiep - Herestraat - Vismarkt. De fakkeltocht begint om 19.30 uur en eindigt naar verwachting om 21.15 uur.



Hoe kom ik aan een fakkel?

De organisatie heeft ruim 4000 fakkels op voorraad, terwijl er mogelijk 10.000 mensen meelopen. Er is dus niet voor iedereen een fakkel. Op verschillende plekken bij de start van de tocht worden ze uitgereikt. Zelf een fakkel meenemen is niet toegestaan. Om de loop erin te houden, worden ze verderop pas aangestoken.

Wat is de weersverwachting?

Het aantal buien neemt in de avond af. De kans op een droge fakkeltocht lijkt dan ook groot. Wil je het zeker weten? Houd dan de buienradar in de gaten of neem voor de zekerheid een poncho mee.

Hoe kom ik op de Vismarkt?

Het is al druk in de binnenstad vanwege Eurosonic Noorderslag. Houd hier rekening mee. Voor wie besluit met het openbaar vervoer te komen, was er vrijdagmiddag goed nieuws. Arriva zet extra lange treinen in richting Groningen. Indien nodig gebeurt dit ook na de fakkeltocht, dan vanuit Groningen.

Wat als ik niet kan meelopen?

Er zijn diverse initiatieven om op een andere manier morele steun te geven. Zo kun je je Facebookprofielfoto tijdelijk aanpassen door een fakkel aan je foto toe te voegen. Hoe? Dat zie je hier.

Of volg het live

De fakkeltocht is vanavond live te volgen bij RTV Noord. Op televisie en Facebook zenden we de tocht in zijn geheel uit. Verslaggever Mario Miskovic verzorgt onderweg de interviews. Ook wordt er een liveblog bijgehouden op onze website en via de app.

