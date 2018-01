Verslavingszorg weigert mensen vanwege personeelstekort

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) heeft een opnamestop ingesteld voor de regio's Hoogezand, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal.

Reden is een tekort aan personeel. De instelling heeft moeite voldoende gezondheidszorgpsychologen en psychiaters te vinden die in de regio willen werken. Toen in december vorig jaar ook nog een medewerker ziek werd en een ander een nieuwe baan kreeg, liepen de wachttijden te ver op.

Teammanager Martin de Boer: 'Het zou drie tot vier maanden gaan duren voordat we mensen een behandeling kunnen aanbieden en dat vonden wij onacceptabel.'

Groei

De grootste verslavingszorgorganisatie in de regio heeft al jaren te maken met een groei van het aantal cliënten; tien tot vijftien procent in de laatste twee jaar. Het is onduidelijk waardoor dat precies komt.

Aan de bel trekken

Dat er tegelijkertijd te weinig personeel te vinden is speelt ook landelijk. Maandag trok de Nederlandse Zorgautoriteit nog aan de bel over onacceptabel lange wachttijdden in ondermeer de geestelijke gezondheidzorg. Vanaf dit jaar moeten organisaties als VNN daarom hun wachttijdgegevens aanleveren, zodat er een landelijk overzicht ontstaat. Ook wil de NZA dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars maatregelen treffen.

'Binnen zes weken'

Volgens landelijke normen mogen verslaafde mensen maximaal tien weken wachten op een behandeling, nadat ze door de huisarts zijn doorverwezen. Maar volgens Martin de Boer van VNN zou de wachttijd veel korter moeten zijn. 'We willen iemand eigenlijk binnen zes weken laten starten.'

Terugverwijzen

Omdat dat nu niet lukt neemt de organisatie niemand meer aan. 'We verwijzen mensen terug naar hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling om te kijken of de verzekeraar een andere aanbieder kan vinden.'

VNN behandelt nu alleen de mensen die al op de wachtlijst stonden. De organisatie heeft inmiddels nieuw personeel gevonden; dat wordt nu ingewerkt. Naar verwachting kunnen eind februari nieuwe mensen voor behandeling worden aangenomen.

Wankel evenwicht

Om lange wachtlijsten te voorkomen wil VNN meer met behandelingen in groepen gaan werken. Maar het blijft een wankel evenwicht met zo'n krappe arbeidsmarkt. De Boer: 'Als iemand hier besluit om te vertrekken zal het opnieuw moeilijk zijn iemand te vinden.'