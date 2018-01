Zwemmende 'stormslachtoffers' uit het riet gered

De storm van donderdag heeft in Groningen toch nog voor extra problemen gezorgd. Zo'n honderd vissen, voornamelijk karpers, zijn door de storm in het riet beland bij de skivijver in het Westpark.

De beesten moesten door hulp van de dierenambulance uit hun benarde positie worden bevrijd.

Rietkraag

'De vissen zijn door de storm in de rietkraag terechtgekomen', zegt Peter Kraaijenga van de Dierenambulance Groningen. 'Daarna hebben ze er niet meer uit kunnen komen.' Overigens betwijfelt een buurtbewoner of de storm de reden is dat de vissen in het riet zijn terechtgekomen: 'de vissen zaten voor de storm ook al vast', zegt Rob Postema.

Een schepnet en vier vrijwilligers betekenden de redding voor de karpers. 'En toevallig hebben we een ton meegenomen van het ambulancemeldpunt', vervolgt Kraaijenga. 'Daar hebben we ze ingedaan om ze tien meter verderop weer uit te zetten.'

Niet gevaarlijk

Met zo'n schepnet tussen het riet wroeten is trouwens niet gevaarlijk voor de vissen. 'We proberen het te allen tijde te voorkomen dat een vis zich bezeert. Maar een beschadegingetje is mogelijk. Hoe dan ook: alle vissen hebben het in ieder geval overleefd.'