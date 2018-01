Kamerleden ontvangen ruim 5200 handtekeningen tegen fusie

Het Burgercomité Haren heeft vrijdagmiddag 5219 handtekeningen overhandigd aan een delegatie van Tweede Kamerleden. 'Wij willen een zelfstandige gemeente blijven', werd daaraan toegevoegd.

De overhandiging ging vooraf aan de hoorzitting over de fusie in congrescentrum Hanze Plaza in Stad. Daar geven diverse organisaties en overheden hun visie op de fusie.

'Als er gefuseerd wordt, dan met de gemeente Tynaarlo en niet met Groningen en Ten Boer', aldus het standpunt van het Burgercomité.

