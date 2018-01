Laat jij een fakkel branden op je Facebookprofielfoto?

Duizenden mensen ontsteken vanavond een fakkel tijdens de tocht in Stad. Wil je op social media ook een fakkel laten branden? Dat kan nu op je Facebookprofielfoto.

Je kunt je Facebookprofielfoto aanpassen via de Facebook camera effecten app. Of volg het stappenplan in de video bij dit artikel.

Stap voor stap

Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een kader over je huidige profielfoto legt via je mobiel en via de computer.



Volg de fakkeltocht live

De fakkeltocht is vanavond live te volgen bij RTV Noord. Op televisie en Facebook zenden we de tocht in zijn geheel uit. Verslaggever Mario Miskovic verzorgt onderweg de interviews.

Ook wordt er een liveblog bijgehouden op onze website en via de app.

