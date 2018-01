Militaire vakbonden: nu echt tijd voor actie

De militaire vakbonden VBM en AFMP willen dat er een einde komt aan de onderzoeken binnen Defensie. Beide bonden vinden het tijd voor actie om de veiligheid van de medewerkers te verbeteren.

'We worden niet blij van weer een onderzoek. De aanbevelingen van de commissie-Van der Veer (die onderzoek deed naar het mortierongeluk in Mali, waarbij de Groninger militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld omkwamen, red.) moeten integraal worden overgenomen en niet over een tijd, maar bij wijze van spreken dit weekend al', zegt voorzitter Anne-Marie Snels van de AFMP. 'We willen bij Defensie geen gevaarlijke situaties meer.'



Andere cultuur nodig

De VBM deelt deze mening. 'De plannen moeten nu echt in gang gezet worden. Er moet een andere veiligheidscultuur komen waarbij mensen een goede opleiding en training krijgen. Daarvoor moeten ook de financiële middelen vrijgemaakt worden', zegt voorzitter Jean Debie.



Schuldvraag

Het verbaast Snels wel dat de commissie de nalatigheid en verwijtbaarheid niet heeft onderzocht. 'Waar ligt de schuldvraag? Het lijkt wel of ze niet serieus mensen durven af te rekenen. Maar de tijd om de dingen met de mantel der liefde te bedekken is voorbij. Ook de mensen in de top moeten nu echt hun verantwoordelijkheid nemen.'

Politiek wil snel debat

Partijen in de Tweede Kamer noemen het rapport van de commissie-Van der Veer over de veiligheidscultuur bij Defensie 'schokkend'. Ze willen snel een debat.

