Onvrede rond Gebiedscoöperatie door eigen plan Knoalster ondernemers

In Oost-Groningen is er onvrede ontstaan over de vorm van samenwerking om een Gebiedscoöperatie op te zetten. Het doel van die coöperatie is om overheid, ondernemers en hbo-onderwijs van de Hanzehogeschool aan elkaar te verbinden, om zo uiteindelijk 5.000 banen te creëren.

De zes Oost-Groninger gemeenten dragen ieder 5.000 euro bij aan het opzetten van die Gebiedscoöperatie, die de regio moet bewegen om te gaan innoveren. In Winschoten, Veendam, Pekela en Stadskanaal komen innovatiewerkplaatsen, waar studenten van de Hanzehogeschool gaan innoveren.



Innoverende ondernemers

In Stadskanaal hebben ondernemers, met steun van de gemeente Stadskanaal, een eigen plan opgezet om een werkplaats op te zetten. Daarin innoveren ondernemers met behulp van leerlingen van het Ubbo Emmius en Noorderpoort.

Die werkplaats moet, als alle partijen eruit komen, op het Mercurius Business Park van ondernemers Ben Timmermans en Marcel Krans verrijzen. De gemeente Stadskanaal heeft 30.000 euro uitgetrokken voor een projectleider die draagvlak voor dit plan gaat onderzoeken.



Onvrede

Juist dat eigen plan in Stadskanaal zorgt voor onvrede bij de mensen die de Gebiedscoöperatie willen opzetten. Er wordt gepoogd alle ondernemers in zes gemeenten in Oost-Groningen bij elkaar te brengen, om juist op grotere schaal die verbinding te maken.



Moeizamer

Namens de Gebiedscoöperatie Oost-Groningen is Hans Bergsma de man die de boel bij elkaar moet brengen. 'Het gaat in sommige gemeenten wat moeizamer, dat is zo', bevestigt hij.

'Ons doel is juist om de hele regio vooruit te helpen. Alle gemeenten, ook Stadskanaal, dragen 5.000 euro bij om te kijken of de Gebiedscoöperatie van de grond kan komen. Maar de ene gemeente doet gemakkelijker mee dan de andere, dat klopt.'



'Als wij het zelf doen, kunnen wij het beter'

Die eigengereidheid van Stadskanaal zorgt voor lichte frustratie in de regio. 'Ik heb in de wandelgangen wel van deze problemen gehoord', zegt Pekelder wethouder Hennie Hemmes (SP).

Diens collega Kees Swagerman van Oldambt kijkt niet op van de houding in Stadskanaal. 'Wanneer er een plan op tafel ligt, zeggen ze daar al snel: 'Als wij het zelf doen, kunnen wij het beter', stelt hij. 'Het zou juist goed zijn wanneer we wél eensgezind zijn met elkaar.'



In de kinderschoenen

In Stadskanaal is de perceptie juist dat de Gebiedscoöperatie een idee is dat in de kinderschoenen staat, en dat het initiatief van de ondernemers tot het opzetten van een eigen werk- en innovatieplaats vooruitstrevender is.

'Als het beeld is dat wij het weer anders willen doen, is dat erg jammer', zegt burgemeester Baukje Galama. 'Dit plan staat los van de Gebiedscoöperatie en is juist een initiatief van de ondernemers. En als de Gebiedscoöperatie er wel komt, is het mogelijk dat we beide initiatieven in elkaar kunnen vlechten.'



Voorjaar

Of het zover komt, is nog de vraag. De initiatiefnemers van de Gebiedscoöperatie Oost-Groningen zijn voornemens, wanneer er voldoende steun is, de coöperatie dit voorjaar definitief vorm te geven.