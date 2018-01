'We gunnen elkaar altijd het beste, maar zondag even niet' (update)

De wedstrijd Willem II-FC Groningen wordt zondagmiddag een bijzondere belevenis voor de familie Van de Looi. Zoon Tom maakt op het middenveld van de FC zijn debuut in de eredivisie, vader Erwin zit bij de Brabanders als trainer op de bank.

'Het zou natuurlijk mooi zijn voor hem als hij hier zijn debuut kan maken', zegt vader Erwin op de site van zijn club. 'We gunnen elkaar altijd het beste, maar zondag even niet. Wij gaan namelijk voor de winst en dan is het vervelend voor hem dat hij bij de andere partij zit.'

De moeder van de debuterende Tom (18) kiest voor het harmoniemodel. 'Ze hoopt dat ik scoor en dat het uiteindelijk gelijk gaat worden', zegt hij na de training. 'Maar ik hoop dat ik scoor en dat we gaan winnen.'

'Nog wat specialer'

'Tom mag er van mij rustig één maken, als wij er maar meer maken', zegt vader Erwin. 'Het is een bijzondere wedstrijd, daar hoeven we geen doekjes om te winden. Tegen Groningen is het altijd bijzonder, omdat ik daar lang gewerkt heb. En zondag wordt het nog wat specialer.'

'Je eerste keer is altijd wat specialer', zegt zoon Tom over zijn aanstaande debuut in het betaald voetbal. 'Het is wel iets bijzonders. Maar uiteindelijk is het gewoon een wedstrijd, zoals ik er al heel veel heb gespeeld. Ik hoop dat we de drie punten meepakken.'

Erwin: 'Als ik naar een wedstrijd van Tom kijk, let ik altijd extra op hoe hij speelt. Maar nu moet ik letten op mijn eigen team.'

'Tactisch geschuif'

Volgens verslaggever Joost van Erp van Omroep Brabant moeten de supporters zondag niet rekenen op veel spektakel. 'Ik verwacht dat er nogal wat spanning op de wedstrijd staat. Er hangt nogal wat vanaf voor beide ploegen. Ik ga uit van een beetje tactisch geschuif.'

'Willem II moet eigenlijk winnen om weer bij de middenmoot aan te haken en als Groningen wint kunnen ze een mooie slag slaan. Maar vader tegen zoon maakt het extra bijzonder.'

'Piepjonge jongens'

FC Groningen treedt in Tilburg aan met een erg jong middenveld. Een risico, vindt RTV Noord-verslaggever Elwin Baas. 'De club speelt nu wel met vuur, door voorlopig niemand te gaan halen. Ik snap het goed, het gat in de begroting moet eerst gedicht worden.'

'Maar het zijn piepjonge jongens, met heel weinig ervaring. Als je van Willem II en Heracles verliest, moet je echt naar onderen kijken. En dan zie ik het wel gebeuren dat de club toch de transfermarkt opgaat.'

'Er ontstaat iets'

Beide teams gingen tijdens de winterstop op trainingskamp in Zuid-Europa. Willem II zat in Portugal, Groningen in Spanje. Baas zag daar hoe de selectie van de FC weer naar elkaar toe groeit, na een roerige eerste seizoenshelft.

'Groningen wordt weer een collectief, de jongens gaan weer leuk met elkaar om. Ik wil niet zeggen dat het een vriendenploeg is, dat hoeft ook niet. Maar er ontstaat langzamerhand iets. En dat kan wel eens een voorbode zijn voor een goede tweede seizoenshelft. Erwin van de Looi weet er alles van: bij Groningen beginnen ze pas te voetballen als maart is aangebroken.'

Van Erp reageert ad rem en ziet meteen kansen voor 'zijn' club: 'Het is pas januari, da's prima toch?'

