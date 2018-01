Opnieuw subsidie voor culturele ouderenprojecten

Het Pronkjewail Fonds stelt opnieuw subsidie beschikbaar aan culturele ouderenprojecten. Tot 1 maart kunnen particulieren en organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van kunst en cultuur, zoals een voorstelling of muziekavond, subsidie aanvragen.

Tijdens de eerste subsidieronde vorig jaar zijn acht aanvragen gehonoreerd. Nu is er weer ruimte voor nieuwe aanvragen. Hiervoor is 40.000 euro beschikbaar.

Nieuwe energie

'We hopen veel nieuwe projecten te kunnen verwelkomen om op die manier van Groningen een plek te maken waar ouderen via kunst en cultuur nieuwe energie krijgen', zegt Saskia van Ham van cultuurinstelling Vrijdag, dat het Pronkjewail Fonds vertegenwoordigt.

Aanvragen moeten voor 1 maart worden ingediend via de website van de Kunstraad Groningen. Een commissie van ouderen beoordeelt de aanvragen.

Een Leven Lang Kunst

Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van Een Leven Lang Kunst. Dat is een tweejarig programma van de provincie en de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, het Fonds voor Cultuurparticipatie en Vrijdag om meer kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te creëren in Stad en Ommeland.

Lees ook:

- Ouderen betrekken bij kunst en cultuur levert subsidie op