Kor Niehof, geboren in Hellum, werkt zeventien jaar bij de NAM. Al schreeuwt hij dat tegenwoordig niet meer van de daken als hij op een verjaardag komt. 'Dan zeg ik dat ik werk bij een bedrijf dat op dit moment niet zo positief in het nieuws is.'

Eerder, voordat de populariteit van de NAM door de aardbevingen in onze provincie een enorme knauw kreeg, was dat anders. 'Dan zei ik gewoon dat ik bij de NAM werk. Want daar was je echt trots op.'

'Voorzichtiger geworden'

Niehof werkt op de afdeling die het onderhoud aan de gas- en olieputten verzorgt. De trots op zijn werk voelt hij overigens nog steeds.

'Maar ik ben er toch wat voorzichtiger in geworden. Dat komt door alle publiciteit die er is rond de NAM. Ik ben er nog steeds trots op voor de NAM te werken, omdat het gewoon een fantastisch bedrijf is. Een bedrijf dat staat voor wat het doet. De onderlinge band met collega's is heel hecht. Ook in moeilijke tijden zetten we met zijn allen de schouders eronder.'

Leuk is het niet natuurlijk Kor Niehof - NAM-medewerker

Bij de NAM wordt de negatieve sfeer die rond het bedrijf hangt gevoeld, zegt Niehof. 'Pijn is niet het goede woord, maar leuk is het niet natuurlijk. Het is toch vaak het negatieve waarover gesproken wordt. Terwijl er ook heel veel positieve dingen zijn.'

'Als er weer een beving is, denken wij als NAM'er ook: 'Oh jee, hoe zou het in het gebied zijn?' Want dat is natuurlijk wat voorop staat. Niet de cijfers of wat het gaat kosten. Die betrokkenheid bij de mensen die in het gebied wonen is er echt wel bij de medewerkers. Mijn ouders wonen in het gebied, die ervaren het ook.'

Fakkeltocht

De fakkeltocht die tegen de gaswinning wordt gehouden, kan op de goedkeuring van Niehof rekenen. 'Ik heb er begrip voor dat mensen aandacht vragen voor de problematiek. En die moet er ook zijn. Wij willen ook het liefst dat het allemaal zo snel en zo goed mogelijk opgelost wordt. Er wordt echt niet gedacht: 'Laten we maar zo lang mogelijk treuzelen met uitbetalen'.'

'Mooi bedrijf'

Voor de toekomst hoopt Niehof één ding: 'Dat de algemene opinie weer een beetje die kant opgaat dat de NAM een mooi bedrijf is.'

Lees ook:

- Laat jij een fakkel branden op je Facebookprofielfoto?

- Dit moet je weten over de fakkeloptochten

- Column: Nooit meer naar een feestje