Lichaam gevonden in water Oosterkade De Oosterkade is afgezet. (Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

In het water aan de Oosterkade in Groningen is vrijdagmiddag een lichaam gevonden.

Kort voor vier uur kreeg de politie melding van een lichaam in het water, tussen de hotelschepen Quo Vadis en Iris. Die liggen momenteel in de stad vanwege popfestival Eurosonic Noorderslag. Onduidelijkheden Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak. De politie heeft de omgeving van de Oosterhaven afgezet.