Belastingdienst legt beslag op inboedel Boelies' Pub

De belastingdienst heeft beslag gelegd op een aantal spullen uit het voormalige Boelie's Pub in Winschoten. Er zijn geen kopers meer voor de Pub, die in augustus 2017 plotseling sloot.

Eigenaar Gerard Boelens van het café zegt op Facebook het de laatste tijd erg druk te hebben gehad met 'allerlei zaken' omtrent de pub. 'Het doek is gevallen en Boelie's Pub gaat niet meer open', zegt hij.

Spullen geveild

Volgens Boelens hebben die zaken veel langer geduurd dan hij had verwacht, en zijn er geen mogelijke kopers meer. De in beslag genomen spullen in 'Boelie's' worden nu geveild. Er worden onder meer stoelen, biljarttafels en pinapparatuur aangeboden.

Lees ook:

- Einde Boelie's Pub: het verhaal van de eigenaar

- Boelie's Pub in Winschoten per direct gesloten