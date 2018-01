Deel dit artikel:











Dit weekend in Groningen: werk je in het zweet of luister naar live muziek Eurosonic Air, vorig jaar. (Foto: RTV Noord)

Gratis muziek op Eurosonic Air, vogels in Scheemda of toch een sportief middagje Onlanden? Het kan dit weekend allemaal in onze provincie.

1) Eurosonic Air Stadjers hebben het al gemerkt: de binnenstad is overspoeld met muziekliefhebbers. De reden? Eurosonic Noorderslag. Het muziekfestival is stijf uitverkocht, maar gelukkig is daar nog Eurosonic Air. Zaterdagmiddag zijn de laatste gratis optreden op het podium op de Grote Markt. Onder anderen Tim Knol en Ruben Hein treden op in hartje Stad. 2) Grunneger liedjes Zoek je liever muzikaal vermaak op een warmere plek, dan is Cultuurhuis De Klinker zaterdag de plek om te zijn. Onder anderen Bert Hadders, de Stroatklinkers en Pé en Rinus treden op. Uiteraard in het Gronings tijdens het Stroatklinkerfestival XL. 3) Vogelshow Voooooooooogeltje wat zing je vroeg. Gaat deze tekst voortdurend door je hoofd, dan is een bezoekje aan de Eextahal in Scheemda misschien een idee. Van 12.30 tot 15.30 uur houdt vogelvereniging 'De Vogelvriend' zaterdag een vogelshow. 4) Een frisse neus Wie meer wil weten over het Natuurschoonbos bij Nietap kan zondag aansluiten bij de winterwandeling van IVN Leek-Nietap. In een twee uur durende wandeling wordt de ontwikkeling van het bos door de jaren heen besproken. 5) Hardloopschoenen aan...en gaan! Sportievelingen die tijdens hun hardlooprondje willen genieten van de natuur, opgelet! Zondag wordt in De Onlanden de Groene 4 Mijl gehouden. Je kunt de afstand, 6437 meter, ook wandelen. Er is ter plekke nog een na-inschrijving, maar wees er snel bij. O ja, mocht je motorfan zijn, dan kun je de provinciegrens met Drenthe oversteken. In Assen wordt het hele weekend de noordelijke motorbeurs gehouden.