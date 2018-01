Deel dit artikel:











Huizinga schaatst 'slordige' schaatsmijl bij wereldbekerdebuut Chris Huizinga in actie tijdens de wereldbeker (Foto: Chris Huizinga/Instagram)

Schaatser Chris Huizinga zijn debuut in de wereldbeker achter de rug. De Groninger reed in Erfurt in de B-groep van de 1500 meter naar de dertiende tijd.

Huizinga noteerde een tijd van 1.50.99, maar tevreden over zijn race was hij niet. 'Het was slordig en te gehaast.' Vervanger Kramer Huizinga verving Sven Kramer op de schaatsmijl. De Fries gaf op het laatste moment de voorkeur aan een trainingskamp als voorbereiding op de Olympische Winterspelen. Ntab stelt teleur Dai Dai Ntab uit Groningen reed een teleurstellende 500 meter. Hij eindigde met 35.57 op de vijftiende plaats in de A-groep. De overwinning ging naar de Rus Kulizhnikov, in 35.03. In de stand van de wereldbeker staat Ntab op de achtste plaats. Lees ook: - Chris Huizinga debuteert in wereldbeker

- Huizinga is de ideale schakel van het treintje bij Lotto Jumbo