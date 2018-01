Veenkoloniaal Symfonieorkest gaat samenwerken met Bert Hadders

Het Veenkoloniaal Symfonieorkest gaat voor een nieuw project samenwerken met streektaalzanger Bert Hadders en stadshistoricus Beno Hofman.

De twee werken mee aan een nieuw project: 'Streekgenoten in de Veenkoloniën'. Dat project vertelt het verhaal van de joden in de Veenkoloniën, tot aan de Holocaust.

'Dat is op de een of andere manier ontstaan. Het leek ons heel interessant om een project te bouwen rondom de Joden van voor de Tweede Wereldoorlog in de Veenkoloniën', vertelt dirigent Lubertus Leutscher van het Veenkoloniaal Symfonieorkest.

In het theater

Met dit project hopen het orkest, Hadders en Hofman in 2019 in de theaters in Oost-Groningen te staan. 'Het ziet er goed uit, we krijgen veel steun', zegt Leutscher. 'De kans is groot dat het doorgaat.'

Jubileum

Daarnaast liggen er plannen om het tienjarig jubileum van het Veenkoloniaal Symfonieorkest goed te vieren. Dat wil het VKSO vieren met het ten gehore brengen van het vijfde symfonie van dirigent Cornelis Dopper.

Dat heeft een reden, want in 2020 bestaat het orkest tien jaar én is het 150 jaar geleden dat Dopper in Stadskanaal werd geboren.

Samenbrengen

'De intentie is er om die twee dingen samen te brengen. Het plan staat nog in de kinderschoenen', vertelt Leutscher. 'We willen dan in de Oost-Groninger theaters staan, maar hebben ook de ambitie om in het Concertgebouw in Amsterdam op te treden. Dopper heeft daar namelijk gedirigeerd.'

Leutscher hoopt dat deze jubileumactiviteit in 2020 van de grond komt.

