Voortvluchtige vuurwapenbezitter meldt zich bij politie

De 47-jarige inwoner van Heiligerlee die vorige week zaterdag op social media met een pistool dreigde, heeft zich donderdag op het politiebureau in Winschoten gemeld.

De man is aangehouden en verhoord. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. Justitie beslist wat er met hem gaat gebeuren.

Serieuze bedreiging

In het filmpje dat hij op Facebook zette, liet hij een vuurwapen zien en bedreigde hij iemand. Dit zag er volgens de politie zo serieus uit, dat ze een inval deed in de woning van de man aan de Provincialeweg. Hij was echter niet thuis en bleef daarna spoorloos.

Vuurwapen nog zoek

Bij de huiszoeking werden wel een patroon, een patroonhouder en een holster gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is het vuurwapen waarmee hij dreigde nog niet boven water.

