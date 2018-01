Deel dit artikel:











Linkse oppositie wil opheldering over uitlatingen experts rond leveringszekerheid De oppositie voelt minister Wiebes aan de tand. (Foto: Wikimedia commons)

De PvdA, GroenLinks en SP in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Wiebes (Economische Zaken & Klimaat) over uitlatingen van experts dat de gaswinning kan worden verlaagd zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt.

Wiebes' voorganger, Henk Kamp, hield altijd vol dat de leveringszekerheid in het gedrang zou komen als er minder gas wordt gewonnen. TNO en Gasunie Maar tijdens een technische briefing kregen Tweede Kamerleden deze week iets anders te horen: volgens deskundigen van TNO en Gasunie kan de gaswinning wél omlaag. Kamerleden Henk Nijboer (PvdA), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Sandra Beckerman (SP) kunnen dit verschil niet rijmen en eisen hierover nu duidelijkheid van de minister. Exportcontracten Ook willen ze weten of het contractueel mogelijk is om de export van laagcalorisch, Gronings gas met onmiddellijke ingang af te bouwen. De oppositiepartijen vragen de minister bovendien of hij industriële afnemers van laagcalorisch gas financieel wil compenseren voor investeringen die zij moeten doen als ze willen omschakelen op hoogcalorisch gas uit het buitenland. NAM-brief De drie partijen verlangen bovendien Wiebes' mening over de brief waarin de NAM schrijft het niet acceptabel te vinden dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de term 'code rood' op de veiligheidssituatie in Groningen heeft geplakt. De oppositiepartijen willen dat de minister de NAM en haar aandeelhouders aanspreekt op het versturen van 'zulke brieven'. 'Wordt u ook niet bijkans misselijk van deze houding en benadering?', zo schrijven ze in hun Kamervragen. Uitstel advies ongewenst De NAM-brief leidt waarschijnlijk tot uitstel van het advies dat het SodM aan minister Wiebes gaat sturen. In dat advies spreekt de toezichthouder zich uit over de maatregelen die moeten worden genomen om de dreiging van aardbevingen te verminderen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het SodM volgende week donderdag advies aan de minister uit zou brengen. De drie partijen laten in hun Kamervragen weten uitstel 'ongewenst' te vinden, gezien de 'enorme urgentie' voor Groningen. Lees ook: - De NAM vindt 'code rood'-uitspraak onacceptabel

- SodM: 'Code rood' in Groningen, maatregelen NAM niet concreet genoeg