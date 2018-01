Deel dit artikel:











Noord Vandaag: 'Hier word je helemaal woest van' (Foto: RTV Noord)

Margreet Kadijk en haar familie wonen in een container, naast hun door de aardbevingen zwaar gehavende boerderij in Garrelsweer. 'Het is een en al scheur', vertelt ze in Noord Vandaag.

Haar kinderen begrijpen er niets van. 'Mogen we weer terug naar het oude huis?', vragen ze. 'Het wachten is nog steeds op rapporten', verzucht Kadijk. Dick Kleijer, voormalig secretaris van de Groninger Bodem Beweging, ziet het in de studio hoofdschuddend aan. 'Hier word je helemaal woest van!' Verder in Noord Vandaag: - Voor mensen zoals Margreet Kadijk en haar gezin, maar ook al die anderen in onze provincie die gedupeerd zijn door de aardbevingen wordt vrijdagavond de fakkeltocht in Stad gehouden. (2:47) - In Appingedam is een 'lutje fakkeltocht', Dick Kleijer is er een van de sprekers. 'Georganiseerd voor mensen die niet zo mobiel zijn, een fantastisch idee!', vindt hij. (7:52) - 'Het geluid van de trein en de bellen is een hatelijk geluid geworden voor mij.' Het monument dat George Voornman heeft gemaakt voor zijn zoon die om het leven kwam op een spoorwegovergang in Hoogkerk, moet tijdelijk wijken. (11:33) - 'Als de recensies kut zijn, dan merk je dat. Je hebt erna minder shows of festivals.' Voor muzikanten is Eurosonic Noorderslag van enorm belang. (14:28) - Het is zondag een bijzondere dag voor de familie Van de Looi. Want Willem II-FC Groningen wordt de wedstrijd waarin de jonge Tom (18) debuteert bij de FC, tegen de club van zijn vader. 'Hij heeft het zelf afgedwongen', zegt Ernest Faber, de trainer van Groningen. (19:28) Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.