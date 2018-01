Monument voor overleden Sven moet wijken voor spoor

Het monument voor de overleden Sven bij de spoorwegovergang in de Zuiderweg in Hoogkerk moet wijken voor spoorverdubbeling.

Trein

De 18-jarige Sven Voornhout maakte op 6 oktober 2016 volkomen onverwacht een eind aan zijn leven door voor een trein te springen. Niet lang daarna plaatst zijn vader een monument bij de plek des onheils.

Beschadiging voorkomen

Dat monumentje is al twee keer verplaatst, omdat de locatie niet volgens de regels was. En ook nu moet de grote kei alweer weg, al is het tijdelijk. Het gedenkteken wordt weggehaald en opgeslagen om te voorkomen dat het beschadigd raakt tijdens het werk aan het spoor.

Iedere dag

Dat is een groot gemis voor George Voornhout, die zijn herdenkingsplek iedere dag bezoekt. 'Het tijdstip maakt me niet uit, het is voor mij om naar mijn zoon toe te gaan.'

Geluid

Direct nadat Voornhout dit zegt slaat hij zijn handen om zijn oren. Hij kan het geluid van de spoorbellen en de aanstormende trein niet verdragen: 'Het is gewoon een hatelijk geluid geworden voor mij, dat zal nooit meer wennen.'

Begeleiden

Hij kan er vrede mee hebben dat het monument tijdelijk weg moet. 'Ik zou het ook niet fijn vinden als het beschadigd raakt tijdens het werk aan het spoor. Maar ik wil het wel graag zelf begeleiden.'

Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie, via 0900-0113 of 113.nl.