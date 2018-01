Tientallen trekkers rijden als spontaan protest naar Stad

Zo'n dertig boeren doen mee aan een spontane protestactie. Ze rijden in trekkers van Loppersum naar de stad Groningen. Bij het gemeentehuis van Loppersum verzamelden de boeren zich, waar ook bussen vertrokken naar de fakkeltocht in Groningen.

Volgens de organisatie is het niet de bedoeling om met de trekkers de binnenstad in te gaan. Mogelijk wordt er wel een rondje over de ringweg gereden. De organisatie benadrukt dat het gaat om een vreedzaam protest.

Laatste moment

'Ik hoorde het op het laatste moment', vertelt een van de deelnemers. 'Ik heb de trekker van een kameraad gepakt.' Een aantal boeren heeft rondgebeld om zo veel mogelijk trekkers op te trommelen.

'Gelul in de ruimte'

'Dit moet gebeuren', zegt de boer. 'Ik ben afgelopen week ook in Den Haag geweest met het debat. Dat was maar gelul in de ruimte. We moeten nu andere acties organiseren, zodat ze daar echt wakker worden.'

De bussen met deelnemers rijden achter de trekkers aan richting de stad Groningen, zegt verslaggever Derk Bosscher.