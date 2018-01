Kijk live: de fakkeltocht trekt door de binnenstad

De binnenstad van Groningen wordt vanavond verlicht door duizenden fakkels. De optocht is live te volgen bij RTV Noord.

Na de reguliere uitzending van Noord Vandaag schakelen we om 19.30 uur over naar de Vismarkt voor een live verslag van de fakkeltocht. Deze wordt in zijn geheel uitgezonden en in de avond en nacht herhaald.

Fakkeltocht live

De beelden zijn tevens te zien via de livestream en op onze Facebookpagina.



Online

Online wordt een liveblog bijgehouden met de laatste ontwikkelingen en reacties vanuit de fakkeltocht. Meepraten? Gebruik #fakkeltocht op Twitter.

