Domingo rest van het seizoen uitgeschakeld voor Donar

Basketbalclub Donar kan dit seizoen niet meer beschikken over Stephen Domingo. De Amerikaan heeft een gescheurde kruisband opgelopen.

Dat gebeurde tijdens de uitwedstrijd tegen Mons. Domingo is normaal gesproken minimaal een half jaar uitgeschakeld.

Vervanger?

De 22-jarige forward was dit seizoen een belangrijke kracht binnen het team van coach Erik Braal. Het is niet duidelijk of Donar een vervanger wil halen voor hem.

'Het is nog te vroeg om over een vervanger te praten. Het is voor hem natuurlijk ontzettend vervelend, dus we zijn nu eerst vooral met hem bezig', zegt Braal.

