Bekkering: 'Het is klaar, mooi, goed.'

Daniëlle Bekkering zet een punt achter haar carrière als marathonschaatsster. Aan het eind van dit seizoen gaat de 41-jarige Groningse met schaatspensioen. Ze is de meest succesvolle marathonschaatsster aller tijden.

Op 3 maart bij de Marathon Cup finale in Amsterdam rijdt ze haar laatste rondjes op de Jaap Eden Baan. Haar carrière begon in 1997. Ze behaalde het recordaantal van 62 overwinningen. De laatste dateert van 10 november 2012. De eerste zege behaalde ze bij de finale van de Greenery Six in Utrecht op 17 december 2000.

Ereronde

Bekkering begint zaterdag aan haar afscheidstournee. Ze doet dat op haar thuisbaan Kardinge in Groningen. Na de wedstrijd voor eigen publiek komt ze het ijs op voor een ereronde. Ook wordt ze in het zonnetje gezet door het gewest Groningen.

'Het is klaar, mooi, goed.' licht Bekkering haar besluit om te stoppen toe. 'Het was best wel een pittige beslissing. Die 21 jaar komen dan wel even weer voorbij.' Die lange periode heeft erin gehakt bij de boerendochter uit Den Ham. 'Het lijf spartelt tegen en dan ga je je afvragen waar je het nog voor doet als je naar Breda of Tilburg rijdt voor een wedstrijd.'

Fanatiekeling

Niet dat ze dat ooit met tegenzin heeft gedaan. Want Bekkering is nog altijd even fanatiek als in haar jonge jaren. Vandaar dat ze voor de wedstrijd in Groningen niet in het middelpunt van de belangstelling wil staan. 'Ik ga het wel zien. Ze laten van alles optuigen. Daar geniet ik echt van. Maar het belangrijkste is dat ik me kan concentreren op de wedstrijd. Dat is de fanatiekeling in mij.'

Bekkering is zowel kunst- als natuurijsspecialiste. Ze won vier keer het eindklassement van de KNSB Cup en werd twee keer nationaal kampioene op kunstijs. Haar meest in het oog springende prestatie is de vijf overwinningen op rij bij het ONK op de Oostenrijkse Weissensee.

Nationale titel

Daar zegevierde ze ook twee keer bij de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer. Het enige wat ontbreekt op haar rijke palmares is een nationale titel op Nederlands natuurijs.

Zondagmiddag vertrekt ze voor de laatste keer naar Oostenrijk. Beennummer 5 rijdt dan voor het laatst rond op de Weissensee. Wel met een slag om de arm 'Misschien ga ik volgend jaar ook nog wel weer als ik me nog goed voel.' besluit ze. Dat is Daniëlle Bekkering. Want als ze diep in haar hart kijkt, wil ze helemaal niet stoppen.